Съемочная группа телеканала «Моя планета» побывала в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Ведущая программы «Один день в городе» Диана Джалалова вместе со съемочной группой посетила Иркутск, чтобы подготовить очередной выпуск. Журналистка побывала в самых известных среди туристов местах, в том числе этноцентр «Орда» в гостинице «Иркутск», где собрана уникальная сувенирная продукция ремесленников. Вскоре материал можно будет посмотреть на телеканале «Моя планета».

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Напомним, в январе текущего года в Иркутске стартовали съемки шоу о путешествиях «Неизвестные маршруты России». Новый выпуск под названием «Иркутск – ворота в заповедный Байкал» посвятили столице Приангарья и самым интересным туристическим маршрутам региона, о которых молчат путеводители и никогда не расскажут гиды