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НовостиОбщество6 марта 2023 8:01

Военнослужащие поздравили женщин Иркутской области с 8 марта

Они записали поздравление из зоны СВО
Елена СИНИЦА
Военнослужащие поздравили женщин Иркутской области с 8 марта

Военнослужащие поздравили женщин Иркутской области с 8 марта

Фото: Александр КОЦ

Совсем скоро, всего через два дня, прекрасный пол будет отмечать Международный женский день. Наверняка жены, мамы, бабушки и дочери уже ждут поздравлений от самых близких людей. Праздник еще не наступил, но первые поздравления в адрес россиянок стали поступать. Например, военнослужащие записали видеопоздравление из зоны специальной военной операции. Об этом сообщает Тайшет24.

-Дорогие женщины Иркутска и Иркутской области, от всего нашего мужского коллектива спешим поздравить вас с Международным женским днем. Здоровья, благополучия, любви вам", - говорят бойцы.

Подробнее ознакомиться с поздравлением от наших бойцов вы можете в прикрепленном видео.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что старший сержант Иван Орлов из Тулунского района скончался в военном госпитале. Боец был ранен в ходе спецоперации на Украине. Его доставили в больницу в декабре прошлого года, но из-за тяжелых ранений он скончался 6 февраля.