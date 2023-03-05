Старший сержант Иван Орлов из Тулунского района скончался в военном госпитале. Фото: администрация тулунского района

Трагические вести пришли в Тулунский район. В военном госпитале города Пушкино Московской области скончался старший сержант Иван Орлов. Боец был ранен в ходе спецоперации на Украине. Его доставили в больницу в декабре прошлого года, но из-за тяжелых ранений он скончался 6 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

- Иван Сергеевич родился 25 октября 1985 года в Усолье-Сибирском. С рождения проживал в селе Котик Тулунского района. Окончил Котикскую среднюю школу, учился в Тулунском агарном техникуме, - рассказали о погибшем в мэрии. - В апреле 2004 года военным комиссариатом Тулуна был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, срочную службу по призыву проходил в должности старшего механика-водителя, командира отделения стрелковой роты. В июне 2009 года заключил контракт с Минобороны России и участвовал в боевых действиях в Северо-Кавказском регионе.

По окончанию контракта в марте 2011 года сибиряк был уволен в запас, а в 2022 году был призван по частичной мобилизации. После прохождения обучения в учебном центре Новосибирска в составе первой команды убыл в зону СВО.

Прощание с Орловым Иваном Сергеевичем состоится 4 марта с 12:00 до 13:00 в КДЦ села Котик.

Напомним, ранее наградили четырех жителей Иркутской области, отличившихся в зоне СВО. Самым молодым героем стал 19-летний Владислав Будылин из Черемхово. Его удостоили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. На линию соприкосновения он ушел добровольно и стал там старшим стрелком. Самым "взрослым" героем стал 62-летний Андрей Григорьев из поселка Новонукутский, который ушел в зону спецоперации по собственному желанию и стал там стрелком. За свои подвиги удостоен медали «За отвагу».

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