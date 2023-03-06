В Братске продавца магазина осудили за присвоение цифровой техники
Фото: Даниил ОПАРИН
В Братске вынесли приговор продавцу магазина из-за присвоения цифровой техники. Об этом сообщает прокуратура Иркутской области.
-Мужчину признали виновным в девяти преступлениях. За сентябрь-ноябрь 2021 года мужчина присваивал себе бытовую технику, смартфоны, планшеты. Все наворованное он продавал в комиссионные магазины, - говорят в прокуратуре.
В результате противоправной деятельности владельцу магазина причин ущерб более 235 тысяч рублей.
По решению суда житель Братска получил наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов.
Также суд взыскал с осужденного в пользу индивидуального предпринимателя сумму причиненного им ущерба. Приговор вступил в законную силу.
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