В Братске продавца магазина осудили за присвоение цифровой техники Фото: Даниил ОПАРИН

В Братске вынесли приговор продавцу магазина из-за присвоения цифровой техники. Об этом сообщает прокуратура Иркутской области.

-Мужчину признали виновным в девяти преступлениях. За сентябрь-ноябрь 2021 года мужчина присваивал себе бытовую технику, смартфоны, планшеты. Все наворованное он продавал в комиссионные магазины, - говорят в прокуратуре.

В результате противоправной деятельности владельцу магазина причин ущерб более 235 тысяч рублей.

По решению суда житель Братска получил наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов.

Также суд взыскал с осужденного в пользу индивидуального предпринимателя сумму причиненного им ущерба. Приговор вступил в законную силу.

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