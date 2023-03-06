В Усольском районе в ДТП пострадал 5-летний ребенок Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в ДТП в Усольском районе пострадал ребенок. Об этом ведомство рассказало в своих социальных сетях.

-Происшествие случилось 5 марта вблизи садоводческого товарищества «Лесная поляна». По имеющейся информации, 32-летняя женщина была за рулем Toyota Corolla Fielder. Она ехала в направлении города Ангарска. Она не справилась с управлением авто и влетела в дерево, - говорят инспекторы.

Как итог, женщину пришлось госпитализировать. В авто находился также 5-летний ребенок, которого доставили в детскую больницу. После оказания медпомощи ребенка отпустили домой.

Госавтоинспекция просит водителей ответственно относиться к вопросу перевозки несовершеннолетних пассажиров и обеспечению мер безопасности при управлении транспортом.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что СК завел дело против мужчины, сдавшего в прокат квадроцикл туристам без прав на Байкале.