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НовостиПроисшествия6 марта 2023 7:14

В Усольском районе в ДТП пострадал 5-летний ребенок

Происшествие случилось 5 марта вблизи садоводческого товарищества «Лесная поляна»
Елена СИНИЦА
В Усольском районе в ДТП пострадал 5-летний ребенок

В Усольском районе в ДТП пострадал 5-летний ребенок

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в ДТП в Усольском районе пострадал ребенок. Об этом ведомство рассказало в своих социальных сетях.

-Происшествие случилось 5 марта вблизи садоводческого товарищества «Лесная поляна». По имеющейся информации, 32-летняя женщина была за рулем Toyota Corolla Fielder. Она ехала в направлении города Ангарска. Она не справилась с управлением авто и влетела в дерево, - говорят инспекторы.

Как итог, женщину пришлось госпитализировать. В авто находился также 5-летний ребенок, которого доставили в детскую больницу. После оказания медпомощи ребенка отпустили домой.

Госавтоинспекция просит водителей ответственно относиться к вопросу перевозки несовершеннолетних пассажиров и обеспечению мер безопасности при управлении транспортом.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что СК завел дело против мужчины, сдавшего в прокат квадроцикл туристам без прав на Байкале.