СК завел дело против мужчины, сдавшего в прокат квадроцикл туристам без прав на Байкале. Фото: ВМСУТ СК России

Транспортные следователи завели уголовное дело в отношении владельца квадроцикла, сдававшего транспорт в прокат туристам на Байкале. Мужчину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к тяжкому вреда здоровью потребителей. Об этом сообщают в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

- По версии следствия, 14 февраля 2023 года фигурант, действуя без образования юридического лица и оформления индивидуального предпринимательства, на возмездной основе, предоставил двум лицам для выезда на лед транспортное средство – квадроцикл, не убедившись в наличии у последних специальных навыков и права на его управление, - доложили в ведомстве.

Туристы, катаясь по льду озера в районе поселка Листвянка, столкнулись с судном на воздушной подушке «Хивус-6». В результате водитель и пассажир квадроцикла пострадали. К счастью, сейчас их здоровью ничего не угрожает. Следователи продолжают сбор доказательств.

Оперативное сопровождение по делу оказывают сотрудники Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте и Управления Росгвардии по Иркутской области. Уголовное дело возбуждено по материалам Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры.

Напомним, это не единственное происшествие, произошедшее за последнее время в местах скопления туристов. Так, вблизи поселка Листвянка 25 февраля водитель «Хивуса» сбил мужчину, который катался на коньках в районе накатанной суднами «трассы» на льду. Он получил перелом руки и открытую черепно-мозговую травму. За его состоянием наблюдают врачи.