Водитель на хивусе сбил мужчину на коньках на льду Байкала у Листвянки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На льду Байкала 25 февраля произошло еще одно происшествие с участием судна на воздушной подушке. В этот раз на льду озера вблизи поселка Листвянка водитель на хивусе сбил мужчину на коньках. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Мужчина катался на коньках в районе накатанной суднами на воздушной подушке «трассы» на льду, - говорят спасатели. – Мужчина получил серьезные травмы. Его доставили в больницу Иркутска.

У пострадавшего диагностировали перелом руки и открытую черепно-мозговую травму. Все обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам. Напомним, накануне судно на воздушной подушке столкнулось с иномаркой «Киа» в 300 от берега. У автомобиля помят капот, вывалились фары, а у хивуса сдулась та самая воздушная подушка. В столкновении пострадали пять человек – подробности, фото.