В Братске с середины апреля 2023 года введут ограничения для большегрузов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Братске с 15 апреля ограничат движение большегрузов по дорогам города. Соответствующее постановление подписал мэр Братска Сергей Серебренников. Такой документ опубликовали на официальном сайте администрации.

-Запрет вступает в силу 15 апреля и будет действовать до 15 мая. Ограничение коснется транспортных средств с нагрузкой на ось, превышающей 7 тонн для одноосных тележек, 6 тонн - для двухосных и 5 тонн - для трехосных, - говорится в документе.

Уточняется, что по улицам города смогут проехать большегрузы длиной не более 12 метров, автопоезда - 20 метров.

Отметим, что ограничение вводят каждый год весной для "предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог".

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