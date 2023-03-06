В Братске с середины апреля 2023 года введут ограничения для большегрузов
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Братске с 15 апреля ограничат движение большегрузов по дорогам города. Соответствующее постановление подписал мэр Братска Сергей Серебренников. Такой документ опубликовали на официальном сайте администрации.
-Запрет вступает в силу 15 апреля и будет действовать до 15 мая. Ограничение коснется транспортных средств с нагрузкой на ось, превышающей 7 тонн для одноосных тележек, 6 тонн - для двухосных и 5 тонн - для трехосных, - говорится в документе.
Уточняется, что по улицам города смогут проехать большегрузы длиной не более 12 метров, автопоезда - 20 метров.
Отметим, что ограничение вводят каждый год весной для "предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог".
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