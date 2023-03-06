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НовостиОбщество6 марта 2023 9:41

Следком проверит сообщение о халатности при выделении земли в Иркутском районе

Это решили сделать после видеообращения местного жителя
Елена СИНИЦА
Следком проверит сообщение о халатности при выделении земли в Иркутском районе

Следком проверит сообщение о халатности при выделении земли в Иркутском районе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области следователи начали доследственную проверку о халатности при выделении земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-Следователи заметили в соцсетях видео, где иркутянин говорит о халатности должностных лиц администрации Ушаковского МО Иркутского района при выделении земельных участков. Также он обращает внимание на непринятие мер по сохранности земель от загрязнения и непроведения муниципального земельного контроля, - говорят в следкоме.

Сейчас проводится проверка по статье о халатности, отметили в СУ СКР по Иркутской области.

Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Будет изучена интересующая документация, опрошены сотрудники администрации. По результатам проверки будет принято правовое решение.

Ранее сообщалось, что СК завел дело против мужчины, сдавшего в прокат квадроцикл туристам без прав на Байкале.