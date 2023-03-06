Мобилизованный из Иркутской области рассказал о быте в зоне СВО Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны Российской Федерации поделилось роликом, на котором мобилизованный из Иркутской области рассказал о боевой подготовке, поддержке родственников и военном быте. Видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.

- А кто будет воевать? Кто за Родину будет, кто за мирных жителей будет вступаться, за детей, за матерей, за дедов? За родных?, - сказал военнослужащий, имя которого не раскрывается.

Кроме этого, он рассказал, что подготовка в учебных центрах перед отправлением в зону СВО пригодилась. Более того, различные тренировки проводятся и до сих пор.

Военнослужащий также добавил, что у него боевой дух и настрой. Он также отметил, что уверен в победе России на 100%.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что военнослужащие поздравили женщин Иркутской области с 8 марта. Они записали поздравление из зоны СВО.