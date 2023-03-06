На станции Гончарово ВСЖД поезд насмерть сбил женщину Фото: Иван МАКЕЕВ

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту смертельного травмирования женщины на железнодорожных путях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

-По имеющимся данным, 5 марта 2023 года на 5204 километре Восточно-Сибирской железной дороги на станции Гончарово женщина переходила железнодорожные пути по регулируемому пешеходному переходу, - говорят в ведомстве.

Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего. В ведомстве напомнили, что граждане перед переходом через железнодорожные пути должны обеспечить личную зону видимости приближения железнодорожного транспорта и слышимости подаваемых звуковых сигналов

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что под Иркутском нашли тело 4-летнего мальчика, запутавшегося в бельевой веревке. Все произошло в пятницу вечером, 3 марта, в селе Урик 12-летний мальчик нашел своего младшего брата мертвым.