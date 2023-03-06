В 2023 году в Усолье-Сибирском начнут благоустраивать Интернациональную улицу Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В 2023 году в Усолье-Сибирском начнут реализовывать проект благоустройства улицы Интернациональная. Власти уже ищут подрядчика. Об этом сообщает ИА «Альтаир.

- Контракт с подрядчиком должны подписать до конца марта. Обновленная улица будет включать в себя перечень функциональных зон: рекреация, транспорт и парковки, пешеходный бульвар, детский и активный отдых, воркаут, - говорят власти.

В общем и целом на реализацию этого проекта потребуется 147,8 миллиона рублей. Деньги на эти цели выделят как из федерального, так и из областного и местного бюджетов. Планируется также привлечь средства инвесторов.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Братске с середины апреля 2023 года введут ограничения для большегрузов. Запрет вступает в силу 15 апреля и будет действовать до 15 мая. Ограничение коснется транспортных средств с нагрузкой на ось, превышающей 7 тонн.