С 1 по 8 июня 2023 года в Иркутске пройдет Байкальская неделя искусства и ремесел. Фото: соцсети Байкальской недели искусства и ремёсел

Уже с 1 по 8 июня 2023 года жителей Иркутска ждет неделя Байкальского искусства и ремесел. Об этом сообщают организаторы мероприятия в своих социальных сетях.

-Проект важен для нашего города, да и для России в целом. Наша многонациональная страна богата своими культурными кодами, промыслами и ремеслами. В наших корнях сила и только поддерживая связь трех поколений, мы можем сохранить наше наследие и грамотно интегрировать его в современность, - говорится в социальных сетях проекта.

Как уточняют организаторы, проект объединяет несколько направлений: выставки, конкурсы, конференцию, этнофолк, мастер-классы, показы - этноподиум.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и властей региона.

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