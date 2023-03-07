Мусоросортировочный завод с комплексом по утилизации ТКО построят в Ангарске к 2025 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мусоросортировочный завод с комплексом по утилизации твердых коммунальных отходов появится в Ангарске. Концессионное соглашение о создании кластера, который будет включать в себя этот объект, заключили представители компании ООО «РТ-НЭО Переработка» и власти Приангарья. Предприятие планируют ввести в работу в 2025 году.

В этом году специалисты подготовят проектно-сметную документацию. Для реализации проекта будут привлечены средства из бюджета Российского экологического оператора.

Что известно о будущем заводе? Мощность комплекса составит до 405 000 тонн в год обработки ТКО и до 141 000 тонн в год утилизации. При этом процесс предполагает систему биокомпостирования.

Напомним, как стало известно «КП-Иркутск», проект строительства на территории Мегетского лесопитомника лесосеменного центра по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой (ЗКС) и переработке лесосеменного сырья получил положительное заключение государственной экспертизы. Объект планируется построить в 2024-2026 годы.