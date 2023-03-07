Компания “Слата” показала, как создается стритфуд в Иркутске

Каждый день покупатели «Слаты» съедают более 20 тысяч бургеров, сэндвичей и роллов. Фото компании.

“Время местных!” - так называется проект от Ярослава Шиллера, исполнительного директора торговой сети “Слата”. Посвящен он местным поставщикам, товары которых можно найти на полках супермаркетов “Слата” и в дискаунтеров “ХлебСоль”. Компания всегда готова к сотрудничеству, ведь именно местные продукты зачастую отличаются отменным вкусом и свежестью. Главное - пройти строгий контроль, который предъявляется к качеству.

Герои очередной программы - компания STREETS, которая производит известные готовые перекусы. Специально для сети супермаркетов “Слата” и дискаунтеров “ХлебСоль” каждый день готовят 5 тысяч бургеров, сэндвичей и роллов!

С этим производителем компания “Слата” сотруничает с 2020 года в рамках проекта “Местные производители” и, как отмечает генеральный директор компании STREETS Николай Егоров, это стало настоящей точкой роста для местного предприятия. Ведь у них появился стабильный рынок сбыта в крупнейшей торговой сети Восточной Сибири! Покупателям продукция пришлась по душе и сейчас доля продаж в компании “Слата” составляет 30% от всего товарооборота компании.

“Мы заинтересованы в том, чтобы наш продукт не просто был самым любимым среди покупателей, он должен быть высокого качества. У нас системно проходят аудиты от компании “Слата”, мы открыты и поэтому с радостью приняли участие в проекте Ярослава Шиллера, чтобы он мог лично проверить наше предприятие. Мы готовы к взаимовыгодному диалогу с сетью, как и готовы реагировать на потребности покупателей”, - добавил Николай Егоров.

Вместе с Ярославом Шиллером журналисты КП-Иркутск узнают, какие из бургеров пользуются наибольшим спросом, как выглядит производство местного стритфуда изнутри, как выглядит типичный покупатель готовых перекусов и где берут для них продукты.