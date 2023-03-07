В Иркутской области разрабатывают дополнительные меры противодействия коррупции Фото: Анастасия Осипова

В Приангарье представят дополнительные меры противодействия коррупционным проявлениям в сферах, имеющих отношение к предпринимательству. Предложения сотрудники управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений предоставят до апреля.

Необходимость объясняется результатами реализации проекта «Бизнес-барометр коррупции». Согласно опросу среди почти тысячи человек из Иркутска, Братска, Тайшета и других городов региона, самой коррумпированной сферой малого бизнеса в отчетном году стало получение разрешений, справок, лицензий. В тройку самых коррумпированных сфер также вошли контроль за предпринимательской деятельностью и регистрация сделок с недвижимостью. Более того, в 2022 году самым коррумпированным уровнем власти в Иркутской области оказался муниципальный.

Напомним, в Братске локализовали очаг заражения корью. В городе уже зарегистрировано пять случаев. Как оказалось, в северную столицу Приангарья приехала семья из Новосибирска. Еще 27 февраля взрослые вызвали скорую помощь для своих детей, диагноз врачей - корь. Чуть позже болезнь повалила и самих родителей. Ситуация обострилась, когда сотрудники Роспотребнадзора выяснили - семья проводила для горожан многочисленные спиритические сеансы. Кто все эти люди? Только предстоит выяснить.