На 14,8 млн рублей увеличили расходы на культуру и молодежную политику в Иркутске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На 14,8 млн рублей в Иркутске увеличили расходы реализацию муниципальной программы «Культура и молодежная политика». Это было сделано парламентариями города за счет перераспределения средств «депутатских фондов». Общий объем финансирования на 2023 год составит больше 1 миллиарда 83 миллионов рублей.

Более 7,5 млн рублей плюсом направили на проведение культурно-массовых мероприятий в каждом округе столицы Приангарья.

Дополнительно 3,7 млн рублей выделено на подпрограмму «Культура. Досуг. Творчество» для работы библиотек.

Более 1,85 млн рублей будет вложено в дополнительное образование детей в области искусств, в том числе оснащение учреждений современным оборудованием и средствами. На ремонт зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий предусмотрено 650 тысяч рублей.

Кроме того, на 1,5 млн рублей выросли расходы на привидение в порядок территории Иркутского городского театра народной драмы.

Напомним, сотрудники Роспотребнадзора призывают жителей Приангарья беречь свое здоровье на фоне роста заболеваемости ОРВИ. За последние семь дней специалисты зарегистрировали 20 255 случаев инфицирования. В том числе 12 898 пациентов - это дети. Также зафиксировано распространение гриппа. Лабораторно диагноз подтвердился у 104 жителей региона. Положительный темп прироста заболеваемости отмечается во всех возрастных группах населения. Тем не менее, показатель заболеваемости находится ниже эпидемического порога на 26%.