Назначен новый врио руководителя УФССП по Иркутской области. Фото: УФССП по Иркутской области
И вновь в нашем регионе кадровые перестановки. Татьяна Безызвестных назначена врио руководителя УФССП по Иркутской области. Об этом сообщают на официальном сайте ведомства.
Что известно о новом руководителе? С января 2017 года по март 2023-го Татьяна Безызвестных занимала должность начальника УФССП по Новгородской области. Однако свою карьеру женщина начала в соседней Бурятии. За 19 лет она прошла путь от судебного пристава-исполнителя Селенгинского района республиканского Управления Министерства юстиции до заместителя руководителя УФССП по Бурятии.
Официально Татьяна Безызвестных назначена врио руководителя УФССП по Иркутской области с 5 марта 2023 года. Ее специальное звание - подполковник внутренней службы. В августе 2022 года Татьяне Георгиевне исполнилось 45 лет.