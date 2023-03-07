Назначен новый врио руководителя УФССП по Иркутской области. Фото: УФССП по Иркутской области

И вновь в нашем регионе кадровые перестановки. Татьяна Безызвестных назначена врио руководителя УФССП по Иркутской области. Об этом сообщают на официальном сайте ведомства.

Татьяна Безызвестных назначена врио руководителя УФССП по Иркутской области

Что известно о новом руководителе? С января 2017 года по март 2023-го Татьяна Безызвестных занимала должность начальника УФССП по Новгородской области. Однако свою карьеру женщина начала в соседней Бурятии. За 19 лет она прошла путь от судебного пристава-исполнителя Селенгинского района республиканского Управления Министерства юстиции до заместителя руководителя УФССП по Бурятии.

Официально Татьяна Безызвестных назначена врио руководителя УФССП по Иркутской области с 5 марта 2023 года. Ее специальное звание - подполковник внутренней службы. В августе 2022 года Татьяне Георгиевне исполнилось 45 лет.