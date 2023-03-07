В ходе СВО скончался уроженец Забайкальска Юрий Максимов Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно о том, что в зоне действия специальной военной операции скончался уроженец Байкальска Юрий Максимов. Об этом написал мэр Байкальского городского поселения Василий Темгеневский в своем телеграм-канале.

- 30 января 2023г в боях за Бахмут геройски погиб байкальчанин Юрий Сергеевич Максимов, - написал мэр.

Прощание состоится 11 марта с 12-00 до 13-00 в Свято-Троицком Храме города Байкальска. Какой-либо другой информации официально не приводится.

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