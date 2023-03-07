Иркутские власти исполнили просьбу участника СВО Фото: Александр КОЦ

Власти Иркутской области передали студенту первого курса Института сестринского образования Матвею шеврон его отца Антона Николаевича, который сейчас находится в зоне СВО.

-Мы желаем Матвею успехов в учебе, достижения целей, - говорят власти.

Помимо этого, была выполнена еще одна просьба. Видеосообщение на передовую передала одногруппница Матвея студентка Адисса. Девушка приехала учиться в Иркутск из Забайкальского края. Ее отец также участник СВО.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, в Иркутск прибыли школьники из города Кировска Луганской народной республики. Визит проходит в рамках экспедиции «Zа нами – будущее». школьники из ЛНР встретились с мэром Иркутска.

Вместе с 20 старшеклассниками приехали их учителя и представители города Кировска. С этим населенным пунктом Иркутская область подписала соглашение о сотрудничестве.