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НовостиПолитика7 марта 2023 11:36

Иркутские власти исполнили просьбу участника СВО

Власти передали студенту первого курса Института сестринского образования Матвею шеврон его отца
Елена СИНИЦА
Иркутские власти исполнили просьбу участника СВО

Иркутские власти исполнили просьбу участника СВО

Фото: Александр КОЦ

Власти Иркутской области передали студенту первого курса Института сестринского образования Матвею шеврон его отца Антона Николаевича, который сейчас находится в зоне СВО.

-Мы желаем Матвею успехов в учебе, достижения целей, - говорят власти.

Помимо этого, была выполнена еще одна просьба. Видеосообщение на передовую передала одногруппница Матвея студентка Адисса. Девушка приехала учиться в Иркутск из Забайкальского края. Ее отец также участник СВО.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, в Иркутск прибыли школьники из города Кировска Луганской народной республики. Визит проходит в рамках экспедиции «Zа нами – будущее». школьники из ЛНР встретились с мэром Иркутска.

Вместе с 20 старшеклассниками приехали их учителя и представители города Кировска. С этим населенным пунктом Иркутская область подписала соглашение о сотрудничестве.