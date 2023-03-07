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НовостиПроисшествия7 марта 2023 13:29

Главу дирекции автодорог заключили под стражу на два месяца

Решение принял Кировский районный суд
Елена СИНИЦА
Главу дирекции автодорог заключили под стражу на два месяца

Главу дирекции автодорог заключили под стражу на два месяца

Фото: Светлана Макеева

В Иркутске суд принял решение заключить главу «Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» под стражу сроком на два месяца. Решение принял Кировский суд Иркутска.

-По данным следствия в 2020 году директор ведомства совместно с руководителем одного из ООО подписала акт сдачи-приемки работ, согласно которому качество выполненных работ, якобы, соответствует требованиям контракта, - рассказали в прокуратуре региона.

При этом оба подозреваемых были в курсе, что принятая программа не является работоспособной. После приемки работ перечислила на расчетный счет сообщника более 39,6 миллиона рублей, которые позже были похищены руководителем его компании, добавили в ведомстве.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что вахтовик из Усть-Кута лишился 2 000 000 рублей после одного телефонного звонка.