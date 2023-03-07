Главу дирекции автодорог заключили под стражу на два месяца Фото: Светлана Макеева

В Иркутске суд принял решение заключить главу «Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» под стражу сроком на два месяца. Решение принял Кировский суд Иркутска.

-По данным следствия в 2020 году директор ведомства совместно с руководителем одного из ООО подписала акт сдачи-приемки работ, согласно которому качество выполненных работ, якобы, соответствует требованиям контракта, - рассказали в прокуратуре региона.

При этом оба подозреваемых были в курсе, что принятая программа не является работоспособной. После приемки работ перечислила на расчетный счет сообщника более 39,6 миллиона рублей, которые позже были похищены руководителем его компании, добавили в ведомстве.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что вахтовик из Усть-Кута лишился 2 000 000 рублей после одного телефонного звонка.