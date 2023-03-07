Глава дирекции автодорог Иркутской области задержана по подозрению в превышении полномочий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области задержали главу «Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», а также руководителя одного ООО. Причина - подозрение в превышении должностных полномочий и мошенничество. Об этом сообщают пресс-службы СУ СКР и прокуратуры.

-По данным следствия, в 2020 году подозреваемая совместно с руководителем одного из ООО подписала акт сдачи-приемки работ. Эта подпись означала, что выполненные работы соответствуют требованиям контракта. Однако оба подозреваемых знали, что на самом деле это не так, - говорят правоохранительные органы.

После подписания акта приемки, на счет руководителя ООО поступило 39,6 миллиона рублей. Позже их похитил руководитель компании. Как итог - причинение ущерба бюджету региона.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что военный из Иркутской области осужден за мошенничество с авиатопливом.