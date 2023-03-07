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НовостиПроисшествия7 марта 2023 3:22

Военный из Иркутской области осужден за мошенничество с авиатопливом

Старший лейтенант намеренно завысил количество керосина в документах
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Военный из Иркутской области осужден за мошенничество с авиатопливом

Военный из Иркутской области осужден за мошенничество с авиатопливом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иркутский гарнизонный военный суд признал виновным в преступлении военнослужащего. Старший лейтенант внес в документы ложную информацию о заправке воздушного судна авиационным керосином, намеренно завысив количество топлива. Об этом сообщают в пресс-службе военных судов.

- Документы военный передал начальнику топливного склада, за что получил от него 2 464 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, - рассказали в суде.

Однако вскоре обман вскрылся. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 50000 рублей. Также украденные деньги внесены в доход государства.

Напомним, в Куйтунском районе суд поставил точку в деле отчима-тирана. Он 1,5 года истязал маленькую падчерицу. Побои вскрылись только в 2021 году, когда ребенок попал в больницу с переломом бедра. Изувера осудили, его супруга так же понесла наказание.