В Иркутской области на поддержку добровольной пожарной охраны выделят свыше 34 миллионов Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", в 2023 году на поддержку деятельности добровольной пожарной охраны из регионального бюджета выделено 34,3 миллиона рублей. При этом 25,2 миллиона рублей из них – на субсидирование деятельности добровольной пожарной охраны, а 9,1 миллиона рублей – на страхование добровольных пожарных в Иркутской области.

- С 2023 года начнем предоставлять субсидии на приобретение пожарной техники, пожарно-технического вооружения, специальной одежды и снаряжения, а также на содержание транспортных средств, - говорят власти.

Сейчас сбор заявок на участие в конкурсе на получение субсидии уже окончен. Принять участие в нем решили принять участие две организации. Сейчас минимущества области составит рейтинг и определит победителя.

Ранее сообщалось, что иркутские власти исполнили просьбу участника СВО. Власти передали студенту первого курса Института сестринского образования Матвею шеврон его отца.