Стало известно, когда состоится проверка систем оповещения в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

10 марта в Иркутской области состоится комплексная проверка систем оповещения населения. Об этом сообщают иркутские властию

-с 10.00 до 12.00 10 марта проведут комплексную проверку систем оповещения. Будут включены сирены, мощные акустические системы и уличные громкоговорители. Также будет передача информации по телевидению и радио, - рассказал начальник ОГКУ «Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» Константин Дроздов.

Он также попросил жителей региона соблюдать спокойствие и не предпринимать никаких действий. Изначально планировалось, что проверка состоится 1 марта, однако по решению МЧС России она была отложена.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутске полицейский спас мужчину, который едва не упал с моста. Помог предотвратить трагедию и прохожий.