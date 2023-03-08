В праздничный день 8 марта дорожные службы продолжают уборку улиц Иркутска Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В праздничный день, 8 марта, дорожные службы Иркутска продолжают убирать улицы города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-Только за прошедшие сутки снег вывезли с улиц 3 Июля, Подгорная, Пискунова, Волжская, Цесовская набережная, бульвара Гагарина, Лесная, Ямская, - говорят власти.

По словам директора МУП "Иркутскавтодор" Василия Ефремова, работу коммунальщики ведут круглосуточно. В совокупности сейчас задействовано около 50 единиц уборочной техники. Кроме этого, дворники очищают тротуары и лотки, остановочные пункты. Также на улицы вышли подметально-уборочные комплексы.

В деле и МКУ "Городская среда" - подрядные организации убирают территории парков и скверов. Задействовано более 100 дворников и восемь единиц техники.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что 8 и 9 марта жителей Иркутской области ждет ветер с порывами до 27 м/с.