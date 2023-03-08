В Иркутскую область вылетел самолет для эвакуации пострадавшего МЧСника при пожаре 3 марта Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сегодня, 8 марта, самолет Ан-148 МЧС России направился из аэропорта Жуковский в Иркутскую область для осуществления санитарно-авиационной эвакуации пострадавшего при исполнении служебного долга сотрудника МЧС России по Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

-Происходит эвакуация пожарного, который пострадал на пожаре 3 марта в административном здании Иркутска, - пояснили "КП-Иркутск" в областном МЧС.

Напомним, что 3 марта, в Иркутске произошел пожар в административном здании на улице Карла Либкнехта. Среди пострадавших был сотрудник МЧС, заместитель начальника пожарно-спасательной части №2

В тот день во время пожара из здания смогли эвакуироваться 16-ть человек. Помимо них, из соседнего дома эвакуировались 36 человек, в числе которых восемь детей. Пожар тогда охватил площадь порядка 250 квадратных метров.