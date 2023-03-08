В Ленинском округе Иркутска случилось аварийное отключение элетроэнергии. Фото: СВЕТ38

В среду, 8 марта, в Ленинском округе Иркутска случилось аварийное отключение электроэнергии. Об это сообщает ресурсоснабжающая организация "Иркутскэнергосбыт" в своих социальных сетях.

-Отключение произошло в 11:28. Под него попали дома на улицах Воровского, Генерала Доватора, Лизы Чайкиной, Олега Кошевого, Покрышкина, Полярной, Саратовской. На место выехала бригада Южных электрических сетей, - говорят в ведомстве.

Изначально специалисты обещали восстановить электроэнергию к 14.00 по местному времени, однако справиться удалось быстрее - к 12.12 проблема была устранена, говорят в компании.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутскую область вылетел самолет для эвакуации пострадавшего МЧСника при пожаре 3 марта. Это был был сотрудник МЧС, заместитель начальника пожарно-спасательной части №2. Тогда пожар произошел в административном здании в Иркутске.