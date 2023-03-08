В Иркутской области полицейские доставили письма родственникам военнослужащих из зоны СВО Фото: Александр КОЦ

Сотрудники полиции, находящиеся в зоне военной спецоперации и оказавшиеся вдали от любимых жен, дочерей или мам, написали им письма. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-Военнослужащие написали письма всем тем, по кому скучают и кого не могут поздравить с весенним праздником лично, - говорят в ведомстве.

Рукописные тексты, трогающие до самой глубины души, в Красноярском крае, Иркутской и Кемеровской областях родным и близким передали коллеги полицейских, говорят сотрудники правоохранительных органов.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что Иркутские власти исполнили просьбу участника СВО. Власти передали студенту первого курса Института сестринского образования Матвею шеврон его отца. Помимо этого, была выполнена еще одна просьба. Видеосообщение на передовую передала одногруппница Матвея студентка Адисса.