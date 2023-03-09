В Иркутске кроссовер сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе утром 9 марта Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В столице Приангарья на улице Подаптечной произошло ДТП с участием школьника. Около 8 утра 10-летний мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбил водитель кроссовера «Ниссан Мурано». Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры Иркутской области и Госавтоинспекции Иркутска.

- Ребенок шел в образовательное учреждение на занятия. С места инцидента его доставили машиной скорой помощи в травмпункт, - рассказали правоохранители.

Причины аварии, а также тяжесть травм устанавливаются. После осмотра места случившегося полицейскими начато административное расследование. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения.

10 марта инспекторы ДПС проведут точечные профилактические рейды «Внимание, пешеход!». Экипажи будут нести службу в районе пешеходных переходов с повышенной аварийностью.

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