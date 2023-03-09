Ветер до 27 м/с и мокрый снег ожидается в Иркутской области 9 марта Фото: Олег УКЛАДОВ

Отгремел самый "весенний" праздник, однако погода в Приангарье продолжает показывать свои капризы. Так, 9 марта в иркутском МЧС объявили экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. Местами по региону ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 22-27 м/с! На Байкале порывы и вовсе будут достигать 32 м/с. Все это будет сопровождаться мокрым снегом метелями.

- В целом по Иркутской области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, - уточняют синоптики. - Столбик термометра поднимется до -2...+3 градусов, однако местами похолодает до -6...-11 градусов.

В Иркутске сегодня будет облачно и ветрено - порывы до 14 м/с. Выпадет небольшой снег. Воздух прогреется до +1...+3 градусов.

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