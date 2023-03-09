Трех сотрудников иркутского вуза задержали за получение взяток от студентов

Трех работников иркутского вуза задержали за взятки от студентов Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Заведующая заочным отделением одного из иркутских вузов может лишиться свободы за взятки от студентов. Как выяснили полицейские, в 2021 году сотрудница института совместно с двумя коллегами - специалистами по учебно-методической работе, "прощала" учащимся академические задолженности без сдачи экзаменов и зачетов. Конечно же, за такую "услугу" сообщницы просили денежное вознаграждение. Подозреваемых задержали. Преступление было выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального управления МВД России «Иркутское».

- По месту жительства и работы фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, которые могут иметь значение для уголовного дела. Сумма неправомерно полученных вознаграждений составила не менее 60 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Следователями заведено уголовное дело, предусмотренное пунктом «а» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации "Получение взятки". Оперативниками устанавливают личности всех студентов, кто мог передавать работникам вуза взятки.

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