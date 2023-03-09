Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 марта 2023 3:18

Трех сотрудников иркутского вуза задержали за получение взяток от студентов

Сотрудницы "прощали" учащимся долги по экзаменам
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Трех работников иркутского вуза задержали за взятки от студентов

Трех работников иркутского вуза задержали за взятки от студентов

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Заведующая заочным отделением одного из иркутских вузов может лишиться свободы за взятки от студентов. Как выяснили полицейские, в 2021 году сотрудница института совместно с двумя коллегами - специалистами по учебно-методической работе, "прощала" учащимся академические задолженности без сдачи экзаменов и зачетов. Конечно же, за такую "услугу" сообщницы просили денежное вознаграждение. Подозреваемых задержали. Преступление было выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального управления МВД России «Иркутское».

- По месту жительства и работы фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, которые могут иметь значение для уголовного дела. Сумма неправомерно полученных вознаграждений составила не менее 60 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Следователями заведено уголовное дело, предусмотренное пунктом «а» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации "Получение взятки". Оперативниками устанавливают личности всех студентов, кто мог передавать работникам вуза взятки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Даже 3-летние малыши помогали»: в Нижнеудинском районе дети изготовили 3 тысячи окопных свечей для бойцов СВО. (подробности)

Две недели покорно ждал, что хозяин вернется: большая маленькая трагедия пса Хатико, которого выбросили на трассе. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08