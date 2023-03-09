Мужчина с болезнью ног погиб на пожаре в собственном доме в Тайшетском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Трагедия произошла в поселке Юрты Тайшетского района. В загоревшемся деревянном доме погиб мужчина. Его тело около полудня нашел сосед, когда принес ему продукты. Он часто помогал знакомому, так как тот страдал от с трудом ходил из-за болезни ног и имел серьезные проблемы со зрением. Погибшего сибиряк нашел лежащим на полу, после чего вызвал спасателей и машину скорой помощи. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, - отмечают в ведомстве.

По данным тревожной статистики, всего с начала года в Приангарье произошло 919 пожаров, на которых погибли 55 человек.

Напомним, накануне, 8 марта, двое туристов едва не погибли, провалившись в многокилометровую ледовую трещину на Байкале. Самостоятельно мужчины выбраться из западни не смогли.