Самолет МЧС России вылетел с пострадавшим пожарным из Иркутска в Санкт-Петербург Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Как стало известно "КП"-Иркутск 8 марта, пострадавшего при тушении административного здания пожарного доставили самолетом Ан-148 МЧС России из Иркутска в Санкт-Петербург, где ему окажут всю необходимую высокотехнологичную медицинскую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Спецборт МЧС России, совершающий санитарный рейс, оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшему во время полета, - рассказали в ведомстве.

Пострадавшего спасателя сопровождали специалисты Центроспаса. В северной столице пациента доставили во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России.

Напомним, 3 марта в 22:49 стало известно о том, что загорелось административное здание в Иркутске на улице Карла Либкнехта. Пожар охватил 250 "квадратов". Огонь возник в подсобном помещении с майнинговым оборудованием, расположенном на верхнем этаже здания. Во время тушения пожара заместитель начальника пожарно-спасательной части №2 получил травмы, после чего был госпитализирован в больницу.