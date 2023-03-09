В Иркутской области Росгвардия объявила набор на службу Фото: предоставлено пресс-службой регионального управления Росгвардии.

Росгвардия проводит набор на военную службу по контракту в воинские части Приангарья, Северокавказского региона и Донецкой Народной Республики. Также проводится набор кандидатов для комплектования должностей в подразделения вневедомственной охраны и ОМОН. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области.

- Требуются граждане в возрасте от 18 до 35 лет, прошедшие службу в Вооружённых силах Российской Федерации, имеющие образование не ниже среднего полного, годные по состоянию здоровья и в хорошей физической форме. В качестве обязательных требований - отсутствие судимости, - отметили в ведомстве.

В обязанности бойцов Росгвардии входит охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, а также выполнение специальных задач.

Более подробную информацию о вакантных должностях можно узнать на официальном сайте.

Напомним, ранее «КП»-Иркутск» рассказывала о спасении мужчины на Глазовском мосту. Вечером полицейский возвращался домой со службы, когда заметил человека, который сидел на ограждении, свесив ноги над рекой. Тогда офицер сообщил об этом в дежурную часть, остановил машину и кинулся к иркутянину, чтобы предотвратить возможную трагедию. В этот момент к полицейскому присоединился прохожий. Уже на мосту, они взяли мужчину под руки и посадили на асфальт, предотвратив трагедию.