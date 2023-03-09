В Иркутске прокуратура добилась закрытия незаконно оформлявшего займы ломбарда Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура Иркутска добилась закрытия нелегально работающего ломбарда. Под видом договоров комиссии его работники предоставляли краткосрочные потребительские займы. При этом предпринимателем не было создано юридическое лицо, чего для подобных услуг требует закон. Более того, организация не была включена в соответствующий реестр, администрируемый Банком России, а в названии павильона даже не упоминалось, что это ломбард.

- Прокуратура внесла представление и возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских займов). По материалам прокуратуры предприниматель оштрафован на сумму 50 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

В результате принятых правоохранителями мер незаконная работа ломбарда прекращена.

Напомним, Управление Росгвардии по Иркутской области проводит набор на военную службу по контракту в воинские части Приангарья, Северокавказского региона и Донецкой Народной Республики, а также для комплектования должностей в подразделения вневедомственной охраны и ОМОН.