Вместо выкупа - реальный срок: банда вымогателей требовала у похищенного мужчины 300 000 рублей, угрожая расправой

7 лет в колонии строгого режима проведут четверо жителей Саянска за похищение мужчины Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Куйтунский районный суд вынес приговор четверке вымогателей, требовавших выкуп за похищенного ими человека. На "дело" приятели пошли в феврале 2021 года. Они заявились в Барлукское участковое лесничество, где работал 36-летний знакомый одного из них, и избили, требуя от него денег. Не получив желаемого, компания посадила мужчину в машину и увезла в сторону Саянска. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры Иркутской области и регионального СУ СКР.

- В безлюдном месте выдвигая требования о передаче им 300 тысяч рублей, злоумышленники продолжили избивать сибиряка и высказывать угрозы. После чего последний позвонил своему работодателю, который согласился отдать за освобождение указанную сумму, - рассказали в ведомствах.

Однако правоохранители были хитрее преступников. При постановочной передаче выкупа вымогателей задержали полицейские. Далее следователями СК было заведено и расследовано уголовное дело. Четырех жителей Саянска признали виновными по двум статьям УК РФ: "похищение человека" и "вымогательство". Ближайшие семь лет каждый из них проведет в исправительной колонии строгого режима. Также суд обязал выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

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