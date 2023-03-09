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НовостиОбщество9 марта 2023 6:24

Слабый снег и ветер до 14 метров в секунду ожидаются в Иркутске 9 марта 2023

Потеплеет до +1...+3 градусов
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Слабый снег и ветер до 14 метров в секунду ожидаются в Иркутске 9 марта 2023

Слабый снег и ветер до 14 метров в секунду ожидаются в Иркутске 9 марта 2023

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

9 марта 2023 года в Иркутске ожидается облачным и ветреным - порывы усилятся до 14 метров в секунду. Вместе с этим синоптики предупреждают: выпадет слабый снег, а температура воздуха днем составит +1...+3 градусов. Прогнозом поделились в Иркутском УГМС.

- В целом по Иркутской области - облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 22-27 м/с, - уточняют метеорологи. - Столбик термометра поднимется до -2...+3 градусов, однако местами похолодает до -6...-11 градусов.

Напомним, ранее «КП»-Иркутск рассказала, когда в Иркутск придет настоящая весна. Специалисты уже сообщали, что тепло придет в регион на 5-10 дней раньше обычного.