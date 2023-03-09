Синоптики сообщали, что весна наступит на 5-10 дней раньше обычного. Фото: Светлана Макеева

Уже неделю жители Иркутска радуются потеплению. Некоторые горожане даже сменили пуховики и шубы на весеннее пальто или легкую куртку. Хоть календарная весна пришла, но теплую одежду убирать не следует, так как в середине марта о себе напомнит зима. Ночью похолодает до -25, а дневная температура опустится до -6. Все уже с нетерпением ждут прихода климатической весны, когда среднесуточная температура будет выше 0 градусов. Ранее синоптики уже сообщали, что весна наступит на 5-10 дней раньше обычного. «КП»-Иркутск рассказывает, когда будет теплая погода в Иркутске в 2023 году.

Весна в Иркутске 2023

- В течение всего марта в регионе будет наблюдаться завершающая фаза зимы, - сообщила Наталья Домбровская ведущий агрометеоролог Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске в марте 2023 будет нестабильной. Температурный режим каждую неделю будет меняться от положительных значений к отрицательным. Но, несмотря на это, в большинстве районов области в марте среднемесячная температура будет на 1−2 градуса выше нормы.

- Лишь в конце месяца, наконец-то, возобладает весна, и не только дневная, но и среднесуточная температура воздуха в южных районах станет приближаться к положительным значениям, - рассказала Наталья Домбровская.

Но весна в Иркутске 2023 наступит только 5-6 апреля. Синоптики сообщили, что днем ртутный столбик покажет до +5, а ночью до +1. Также в эти дни ожидаются западный, северо-западный ветер 4 до 7 метров в секунду и проливной дождь.

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