10 марта 2023 года в Иркутске откроется выставка художника Владимира Максимова. Фото: Иркутский художественный музей

В пятницу, 10 марта, в 16:00 запланировано открытие персональной выставки художника Владимира Максимова. С его творчеством можно будет ознакомиться в Галерее сибирского искусства (она находится на улице Карла Маркса, 23). Об этом сообщается в социальных сетях Иркутского художественного музея.

-Выставка называется "Со-творение". Она будет представлять собой около сорока последних работ художника. Это и живопись, и керамика, и ювелирная пластика. Вход на открытие выставки будет свободным, приходите, - сказали в музее.

Как рассказали в музее, для Максимова творчество - это некий способ вернуться в сказку, где закодирована ценнейшая информация об окружающем мире. Его работы наполнены светлыми, позитивными, полными жизни и в то же время таинственными образами, говорят в пресс-службе.

Ранее "КП-Иркутск" рассказывала, что на льду Байкала прошел хоккейный матч с участием звезд мирового спорта.