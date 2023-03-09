Следком завел уголовное дело из-за взрыва газа в Чите 9 марта 2023 года. Фото: МЧС Забайкалья

СУ СКР по Забайкальскому краю заявил о том, что заведено уголовное дело из-за факта взрыва бытового газа в доме в Чите 9 марта 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-Дело завели по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности, - говорят в ведомстве.

После взрыва газа частично разрушены несколько квартир, количество пострадавших пока уточняется.

В настоящее время следователи СК работают на месте происшествия. Проводится осмотр, допрашиваются свидетели.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что очевидцы рассказали про взрыв в пятиэтажном доме в Чите 9 марта.

Напомним, что по предварительным данным, причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона в подъезде №1. Как сообщили в правительстве Забайкалья, пока из здания спасены 12 человек, из которых 10 взрослых и два ребенка.