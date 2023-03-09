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НовостиОбщество9 марта 2023 12:43

Дорожники ликвидируют последствия циклона в западной части Иркутской области

В этой части региона бушует непогода
Елена СИНИЦА
Дорожники ликвидируют последствия циклона в западной части Иркутской области

Дорожники ликвидируют последствия циклона в западной части Иркутской области

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В западной части Иркутской области продвигается сильный снежный циклон, из-за этого к активной работе на региональные дороги вышла снегоуборочная техника.

-Из-за непогоды в Братском и Усть-Илимском районах на автодорогах работает вся снегоуборочная техника, - говорят иркутские власти.

Так, без остановок трудится техника Нижнеудинского подразделения. Сейчас вывозят снег с проезжей части, подсыпают песчано-гравийные материалы. Сейчас там идет метель с сильным ветром.

Кроме этого, в режиме повышенной готовности находятся комбинированные дорожные машины, тракторы и погрузчики Зиминского, Заларинского, Балаганского, Черемховского и Иркутского районов.

Водителей просят быть осторожнее и соблюдать скоростной режим.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что дороги на 12 улицах Иркутска привели в порядок с помощью ямочного ремонта. Также стало известно, что