Дорожники ликвидируют последствия циклона в западной части Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В западной части Иркутской области продвигается сильный снежный циклон, из-за этого к активной работе на региональные дороги вышла снегоуборочная техника.

-Из-за непогоды в Братском и Усть-Илимском районах на автодорогах работает вся снегоуборочная техника, - говорят иркутские власти.

Так, без остановок трудится техника Нижнеудинского подразделения. Сейчас вывозят снег с проезжей части, подсыпают песчано-гравийные материалы. Сейчас там идет метель с сильным ветром.

Кроме этого, в режиме повышенной готовности находятся комбинированные дорожные машины, тракторы и погрузчики Зиминского, Заларинского, Балаганского, Черемховского и Иркутского районов.

Водителей просят быть осторожнее и соблюдать скоростной режим.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что дороги на 12 улицах Иркутска привели в порядок с помощью ямочного ремонта. Также стало известно, что