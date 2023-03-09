Дороги на 12 улицах Иркутска привели в порядок с помощью ямочного ремонта Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске продолжают бороться с разрушением дорог. Как сообщили в четверг, 9 марта, в администрации города, муниципальное предприятие «Иркутскавтодор» приступило к круглосуточному ямочному ремонту 6 числа по поручению мэра Руслана Болотова.

- Это временная мера, но совершенно точно необходимая. Ямочный ремонт позволит предотвратить дальнейшее разрушение асфальтового покрытия и обеспечить безопасный проезд транспорта. В ремонтных работах задействованы рециклеры, покрытие восстанавливают методом литого асфальта, - рассказал директор МУП Василий Ефремов.

Он также пояснил, что такой метод позволит отремонтировать локальные участки при температуре воздуха до -5 градусов.

- Сейчас уже устраняем ямы на дорогах, где обычно интенсивное движение, а также там, где проезжая часть уже просохла, - добавил Ефремов.

Ранее «КП-Иркутск» сообщала, что в праздничный день, 8 марта, дорожные службы активно расчищали дороги от выпавшего накануне снегопада. Было задействовано около 50 единиц техники. Можно предположить, что сегодня коммунальщикам вновь придется знатно потрудиться, ведь по данным синоптиков, 9 марта местами по области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 22-27 м/с, мокрый снег и снег, метели.