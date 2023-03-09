В Иркутской области 10 марта 2023 года стартует книжный фестиваль "КнигаМарт" Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", с 10 по 12 марта 2023 года в регионе пройдет V Международный фестиваль книжной культуры «КнигаМарт-2023». Участников фестиваля ждут литературная, профессиональная, детская и арт-программы.

-На мероприятии будут присутствовать писатели, издатели, художники и популяризаторы науки, организаторами фестиваля являются Иркутская областная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского и фонд поддержки НКО «Новый Альянс», - говорят власти.

Со слов главы министерства культуры региона Олеси Полуниной, Прибайкалье - в числе самых читающих регионов страны. Фактически, проведение "КнигаМарта", книжная культура и интерес к ней только растут.

Расширяется и география участников мероприятия, добавила она. Основная часть мероприятий пройдет в Иркутской областной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского. Творческие встречи и выставки пройдут в Иркутске, Ангарске и Усть-Орде. Во время фестиваля состоится около 70 мероприятий.

В рамках детской программы состоится 19 мероприятий.