Жители дома в Чите, где взорвался газ, рассказали о произошедшем. Фото: МЧС Забайкалья

В четверг, 9 марта, новостная повестка и социальные сети заполнились событием, произошедшем в читинском поселке Антипиха. Здесь в одном из домов взорвался бытовой газ, и, как итог, часть дома обрушилась. РТК "Забайкалье" поговорило о произошедшем с жильцами дома.

-У меня здесь бабушка живет, ее зацепило, она в этот момент дома была. Сказала, что раздался хлопок, посыпались кирпичи, она побежала, прорвало все трубы, то есть вода горячая холодная, вся потекла, соседка к ней пришла помогать и потом уже приехали спасатели и вывели их из квартиры, - делится девушка Юлия.

Она сказала, что у ее бабушки подскочило давление, ее госпитализировали.

Напомним, ранее стало "КП-Иркутск" стало известно, что число пострадавших из-за взрыва газа в Чите 9 марта 2023 года увеличилось до семи. Всего спасено 12 человек, в числе которых трое детей.