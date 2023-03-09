Число пострадавших из-за взрыва газа в Чите 9 марта 2023 года увеличилось до семи. Фото: МЧС Забайкалья

В четверг, 9 марта, стало известно, что в Чите произошел взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме - в пятиэтажке. На месте происшествия вовсю работают сотрудники МЧС. К сожалению, число пострадавших продолжает расти.

-На данный момент известно о семи пострадавших. Всего спасено 12 человек, в числе которых трое детей. Всего из-под завалом извлекли пять человек,- говорят в ГУ МЧС России.

По предварительной информации, больше людей в здании нет.

Ранее "КП-Иркутск" публиковала видео с места происшествия. По предварительным данным, в результате взрыва бытового газа в подъезде №1 произошло обрушение межэтажных перекрытий между 4 и 5 этажами, а также между 5 этажом и крышей.

Свои первые комментарии о произошедшем дали и очевидцы. Например, Артем Мут живет в соседнем доме, но почувствовал даже толчок от ударной волны.