В Иркутской области единое пособие получают 62 тысячи детей Фото: Евгения ГУСЕВА

С момента старта приема заявлений на единое детское пособие в Приангарье эту меру поддержки назначили родителям более 62 тысяч малышей. Об этом во время прямого эфира в социальных сетях сообщила заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Иркутской области Ольга Сафонова.

- Для получения пособия жителям нашего региона нет необходимости обращаться в клиентские службы СФР, а достаточно подать электронное заявление через портал Госуслуг, - отметила Ольга Сафонова. - Граждане, у которых нет технической возможности подать заявление электронным способом, могут обратиться в клиентскую службу Социального фонда России или МФЦ. Дополнительные документы не нужны - фонд самостоятельно запросит необходимые для назначения пособия сведения в соответствующих органах и организациях.

Напомним, единое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки: ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до трех лет, ежемесячные выплаты на детей от трех до восьми лет и детей от восьми до 17 лет, а также ежемесячную выплату по беременности. Выплата назначается строго гражданам России с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека.

Напомним, ранее стало известно, что 1322 семьи в Приангарье воспользовались новыми возможностями, касаемо получения материнского капитала. Родители выбрали назначение ежемесячных выплат за счет этой поддержки. При этом больше 30 пар оформили две и более выплаты на каждого ребенка до 3-х лет. Такая возможность появилась с 1 января 2023 года. Однако оформить выплаты, в том числе на первенца, могут только мамы и папы, которые еще не воспользовались материнским капиталом.

Ольга Сафонова, заместитель управляющего ОСФР по Иркутской области:

— Для получения пособия жителям нашего региона нет необходимости обращаться в клиентские службы СФР, а достаточно подать электронное заявление через портал Госуслуг. Граждане, у которых нет технической возможности подать заявление электронно, могут обратиться в клиентскую службу Социального фонда России или МФЦ. Дополнительные документы не нужны — фонд самостоятельно запросит необходимые для назначения пособия сведения в соответствующих органах и организациях.

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