В Иркутской области 10 модульных отелей начнут работать летом 2023 года Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Сразу 10 модульных отелей откроют свои двери для туристов в Приангарье этим летом. Для гостей будут доступны не менее 140 номеров, предусматривающих 280 койко-мест. Базы отдыха располагаются в Иркутске, в Ольхонском и Слюдянском районах. В целом на эти цели ушло 208,3 миллионов рублей.

- Благодаря строительству модульных отелей больше туристов смогут отдохнуть на Байкале и в других уникальных местах с большим комфортом. Это своевременно, потому что туристический поток в Иркутскую область увеличивается, - отметил временно замещающий должность руководителя агентства по туризму региона Денис Ивлев. - Так, за 2022 год Приангарье посетили более 1 млн 711 тысяч человек, что на 17,6 % превышает показатели 2021-го.

Напомним, конкурсный отбор программы «Земский учитель» проходит в Приангарье. В 2023 году планируется набрать 75 молодых педагогов. Победители получат единовременную компенсационную выплату в размере 1 000 000 рублей. Прием документов от кандидатов завершится в апреле.

«Благодаря строительству модульных отелей больше туристов смогут отдохнуть на Байкале и в других уникальных местах с большим комфортом. Это своевременно, потому что туристический поток в Иркутскую область увеличивается. Так, за 2022 год регион посетили более 1 млн 711 тысяч человек, что на 17,6 % превышает показатели 2021-го», – сообщил временно замещающий должность руководителя агентства по туризму региона Денис Ивлев.