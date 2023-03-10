В Иркуткой области 10 модульных отелей будут готовы к приему гостей летом 2023 года Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области продолжают возводить модульные некапитальные отели. Как стало известно "КП-Иркутск", завершить их строительство и ввести в эксплуатацию планируют 1 июля 2023 года. Таких объектов в регионе будет десять.

-Так, модульные отели появятся в Иркутске, в Ольхонском и Слюдянском районах. В общей сложности, появится не менее 140 номеров, они предусматривают 280 койко-мест, - говорят власти.

Такие отели в стране строят при поддержке из федерального бюджета. Всего деньги на эти цели получили 19 регионов страны, среди которых оказалась и Иркутская область. В общей сложности на строительство модульных отелей направили 208,3 миллиона рублей.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что следком завел уголовное дело из-за нарушения прав дольщиков пяти долгостроев в Иркутске. Для восстановления прав обманутых дольщиков выделили свыше 50 миллионов рублей.