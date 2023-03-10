К весенним паводкам готовятся в Иркутске

В Иркутске обсудили готовность к паводкам. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Совещание, посвященное весенним паводкам прошло в администрации Иркутска. Специалисты профильных комитетов и муниципальных предприятий доложили первом заммэра Андрею Южакову о том, что делается для избежания подтопления береговых территорий.

Особое внимание уделяется тем местам, которые наиболее подвержены подтоплениям. Их каждый день проверяют сотрудники МКУ “Безопасный город”. В том числе озера Искра, Юнатка, садоводства, поселки и микрорайоны на берегах Ушаковки, Ангары и Иркута.

Проверяется состояние переливных труб, перепускных устройств водоемов, очищаются ливневые стоки и канавы, специалисты МУП “Иркутскавтодор” пропаривают русла рек. Проводится работа с населением: жителям частного сектора напоминают о том, что все водопропускные каналы должны быть очищены от мусора.

– Для обеспечения безопасности людей дежурят два экипажа аварийно-спасательной службы, – доложила начальник отдела обеспечения безопасности и защиты населения администрации города Наталья Вирейкина. - Подготовлены пункты временного размещения людей, ежедневно проверяется система оповещения. Работаем вместе с центром управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Иркутской области, Енисейским бассейновым водным управлением, Иркутским гидрометеоцентром.